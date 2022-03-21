Yağ Endüstrisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yağ Endüstrisi Teknikeri görev tanımı nedir, Yağ Endüstrisi Teknikeri ne iş yapar, Yağ Endüstrisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yağ Endüstrisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yağ Endüstrisi Teknikeri Tanımı;

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Yağ Endüstrisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Yağ Endüstrisi Teknikeri Maaşları

Yağ Endüstrisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yağ Endüstrisi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yağ Endüstrisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.07

Meslek Adı :

Yağ Endüstrisi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bitkilerden yağ üretiminde gıda mühendisi ile birlikte görev yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Yağ Endüstrisi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yağı çıkarılacak meyve veya tohumların (zeytin, pamuk, ayçiçeği vb.) niteliklerini analiz etmek,

b) Yağın çıkarılması için planlanan işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Çıkan yağı laboratuarda incelemek,

d) Yağın istenilen nitelikleri kazanması için uygulanması planlanan işlemleri yürütmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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