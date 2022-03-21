Yağ Endüstrisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Yağ Endüstrisi Teknikeri maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Yağ Endüstrisi Teknikeri iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Yağ Endüstrisi Teknikeri iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Yağ Endüstrisi Teknikeri görev tanımı nedir, Yağ Endüstrisi Teknikeri ne iş yapar, Yağ Endüstrisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yağ Endüstrisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Yağ Endüstrisi Teknikeri Tanımı;
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Yağ Endüstrisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Yağ Endüstrisi Teknikeri Maaşları
Yağ Endüstrisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yağ Endüstrisi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yağ Endüstrisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3116.07
Meslek Adı :
Yağ Endüstrisi Teknikeri
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Kimya Mühendisliği Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Bitkilerden yağ üretiminde gıda mühendisi ile birlikte görev yapan kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Yağ Endüstrisi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Yağı çıkarılacak meyve veya tohumların (zeytin, pamuk, ayçiçeği vb.) niteliklerini analiz etmek,
b) Yağın çıkarılması için planlanan işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
c) Çıkan yağı laboratuarda incelemek,
d) Yağın istenilen nitelikleri kazanması için uygulanması planlanan işlemleri yürütmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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