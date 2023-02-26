Yagan Sasman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yagan Sasman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yagan Sasman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yagan Sasman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yagan Sasman 10 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yagan Sasman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yagan Sasman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yagan Sasman'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yagan Sasman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yagan Sasman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yagan Sasman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yagan Sasman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2014 yılında Ajax Cape Town

31 Temmuz 2019 yılında Kaizer Chiefs

10 Ağustos 2021 yılında Swallows FC

Yagan Sasman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yagan Sasman şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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