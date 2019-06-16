EDİRNE (AA) - Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde şükür ve yağmur duası yapıldı.

Yağcılı köyünde düzenlenen etkinliğe, Edirne İl Genel Meclis Üyeleri, Yağcılı Muhtarı Süleyman Akın, Yağcılı İmanı Emre Sadık Aca, komşu köylerin imamları ve çevre köylerden gelen vatandaşlarla yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Mevlid-i Şerif’in okunmasının ardından şükür ve yağmur duası yapıldı. Vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği her yıl düzenlediklerini söyledi.

Yoğun katılım sağlandığını belirten Akın, "Şükür ve yağmur duamıza komşu köylerden de katılanlar oldu. Birlik beraberlik ruhu ön plana çıkıyor. Yağcılı köyü halkına verdikleri maddi ve manevi destekten teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl da etkinliğimizi devam ettireceğiz."dedi.





Kaynak: AA