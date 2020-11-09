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  3. Yağcıoğlu Apartmanı'nın İzmir Depremi'nde yıkıldığı anların yeni görüntüleri!

Yağcıoğlu Apartmanı'nın İzmir Depremi'nde yıkıldığı anların yeni görüntüleri!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan depremin ardından enkaz altında kalan 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.

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09 Kasım 2020 Pazartesi 14:39
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