Yağış, kazaya neden oldu
Kaza, merkez Bingöl-Muş karayolunun 25. kilometresinde Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi.
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle bir araç yoldan çıkarak şarampole indi.
Kaza, merkez Bingöl-Muş karayolunun 25. kilometresinde Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 AY 686 plakalı araç, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, şarampole girdi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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