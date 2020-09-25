Yağış sonrası kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi!
Antalya'da aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, seyir halindeki otobüsle boş bir dükkana girdi. Can kaybının olmadığı kazada çarpmanın gürültüsüyle uyanan vatandaşlar polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ise kaza ile ilgili
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otobüs yolun sağ tarafından bulunan apartmanın altındaki boş dükkana girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
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25 Eylül 2020 Cuma 13:41
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