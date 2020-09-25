Yağış sonrası kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi!

Antalya'da aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, seyir halindeki otobüsle boş bir dükkana girdi. Can kaybının olmadığı kazada çarpmanın gürültüsüyle uyanan vatandaşlar polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ise kaza ile ilgili