YAĞIŞA TESLİM OLACAĞIZ! Hava durumu: Meteoroloji il il uyardı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 16 Nisan 2021 tarihli günlük hava durumuna göre sıcaklıklar güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ise sağanak yağışlı geçecek. İşte il il hava durumu...
Nisan ayında olduğumuz şu günlerde bir çok ilde soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Bir önceki gün İstanbul'da çok bulutlu hakimdi. Hava sıcaklığı ise yer yer düşüşe geçmişti. Bugün de hava Megakentte 15°C civarında olacak.
Meteoroloji 16 Nisan Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Bugün ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecekken, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. İşte bölge bölge günlük hava durumu...
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu
IĞDIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık