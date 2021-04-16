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YAĞIŞA TESLİM OLACAĞIZ! Hava durumu: Meteoroloji il il uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 16 Nisan 2021 tarihli günlük hava durumuna göre sıcaklıklar güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ise sağanak yağışlı geçecek. İşte il il hava durumu...

Nisan ayında olduğumuz şu günlerde bir çok ilde soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Bir önceki gün İstanbul'da çok bulutlu hakimdi. Hava sıcaklığı ise yer yer düşüşe geçmişti. Bugün de hava Megakentte 15°C civarında olacak. 

Meteoroloji 16 Nisan Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Bugün ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecekken, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. İşte bölge bölge günlük hava durumu... 
 

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

YAĞIŞA TESLİM OLACAĞIZ! Hava durumu: Meteoroloji il il uyardı...

EGE

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu

YAĞIŞA TESLİM OLACAĞIZ! Hava durumu: Meteoroloji il il uyardı...

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

 

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

YAĞIŞA TESLİM OLACAĞIZ! Hava durumu: Meteoroloji il il uyardı...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

IĞDIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

YAĞIŞA TESLİM OLACAĞIZ! Hava durumu: Meteoroloji il il uyardı...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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