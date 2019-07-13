Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden olan Tekirdağ'da yağış, ayçiçeği üreticisini sevindirdi.

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni açmaya başlayan ayçiçeği için yağışların faydalı olduğunu söyledi.

Saygı, gündöndülerin tam çiçek açmaya başladığı zaman yağmurun üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Ayçiçeği çok yağmura ihtiyacı olan bir ürün. İki gündür ilimizde yağışlar etkili oldu. Ayçiçek için yağışlar iyi ama bu yağışlar tam etkili değil. Biraz daha yağışa ihtiyaç var. İlerleyen günlerde de yağış bekliyoruz. Bu zamanlar ayçiçeğin yağış beklediği zamanlar." dedi.

- "Yağmurlar devam ederse ayçiçeğinde verim artar"

Yağışların ayçiçeğin verimini de etkileyeceğini dile getiren Saygı, "Yağışlar istediğimiz gibi olursa ayçiçeğinde güzel verim alabiliriz. Çiftçi bakımını ne kadar güzel yapsa da bazen yağış olmayınca istenilen verim alınamıyor. Yağmur olmazsa ayçiçeği olmaz. Yağmurlar devam ederse ayçiçeğinde verim artar. Bu yıl üreticilerimiz için verimli bir yıl olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da çiftçilik yapan Mustafa Yıldız da yağışın ayçiçekleri için iyi olduğunu, yağışların devam etmesiyle ayçiçeğinde kalite ve dekara düşen verimin artmasını beklediklerini aktardı.





Kaynak: AA