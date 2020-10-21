Ülkemizde çok sayıda ilimizde meydana gelen yağışlar yarından itibaren yerini yurt genelinde güneşli havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselecek. Türkiye'nin önemli 3 şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar hissedilir derecede artacak.

İSTANBUL,İZMİR, ANKARA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojinin tahminine göre İstanbul'da hava sıcaklığı Perşembe 22 derece, cuma günü 24 derece olacak. Cumartesi ve pazar günü ise sıcaklık 23 derece olacak.

İzmir'de hava sıcaklığı Perşembe 26 derece, cuma günü 28 derece olacak. Cumartesi ve pazar günü ise sıcaklık 29 derece olacak.

Ankara'da hava sıcaklığı perşembe günü 24 derece, cuma ve cumartesi günü 26 derece olacak. Pazar günü ise sıcaklık 25 derece olacak.

BUGÜNÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.