Yağışlar kaza getirdi! Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Yağışlı hava yüzünden bir pikabın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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Ankara'nın Sincan ilçesinde yağışlı hava yüzünden bir pikabın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücü A.K., Wolksvagen marka 06 CFF 367 plakalı aracıyla Sincan istikametinden Polatlar istikametine seyir halindeyken Gödekırı mevkiinde yağışlı ve kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak toprak alana çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada sürücü A.K. yaralandı. Sincan İlçe Jandarma ekipleri kaza sonrası yolda güvenlik önlemleri aldı. KAYNAK: İhlas Haber Ajansı AnkaraSincankayganlaşan yol