Yağışlı havalar mazide kalacak! O tarihten sonra tüm Türkiye cayır cayır yanacak: Sıcaklıklar birden fırlıyor

Küresel ısınma tehdidi dünya genelinde hala devam etmektedir ve bu tehdide karşı alınması gereken önlemler yeterince uygulanmamaktadır. Dünya Meteoroloji Örgütü, son derece acil bir uyarıda bulundu. Önümüzdeki beş yıl içinde, 1,5 santigrat derece sıcaklık sınırının aşılma olasılığının yüzde 98 olduğuna dikkat çekildi.

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Yağışlı havalar mazide kalacak! O tarihten sonra tüm Türkiye cayır cayır yanacak: Sıcaklıklar birden fırlıyor

Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel sıcaklıkların 1.5 santigrat derecelik eşiğinin önümüzdeki 5 yıl içinde aşılma ihtimalinin yüzde 66 olduğunu açıkladı. DMÖ raporunda, bu süreçte en az bir yıl boyunca sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin üzerinde olacağı belirtildi. Ayrıca, önümüzdeki beş yılın en sıcak dönem olma ihtimalinin yüzde 98 olduğuna dikkat çekildi.

1.5 SANTİGRAT DERECE YÜKSELECEK

TERMOMETRE

DMÖ Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, yapılan raporun 1.5 santigrat derece seviyesinin kalıcı olarak aşılmayacağı anlamına gelmediğini belirtti. Ancak raporun, sıkça ve geçici olarak 1.5 santigrat seviyesinin aşılacağı konusunda alarm verdiğini vurguladı.

Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışını 2 santigrat dereceyle sınırlamayı hedeflerken, sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltarak 1.5 santigrat dereceye kadar daha da sınırlama çabalarının devam etmesini öngörmektedir. Bununla birlikte, küresel sıcaklıkların yükselmesi insan kaynaklı sera gazlarının etkisiyle okyanusların ısınması, asitleşmesi, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve olumsuz hava koşullarının artması gibi çeşitli sorunlara yol açmaktadır.

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