Yağıştan etkilenen bölgelere kritik müdahaleler

SASKİ şehri etkisi altına alan yoğun yağışlara gerek şehir merkezinde gerekse ilçelerde müdahalede bulunmayı ve ilgili birimlere yardımcı olmayı sürdürüyor. Geyve ve Taraklı'da sahada olan SASKİ ekipleri çok sayıda mahallede vatandaşlara yardımcı olurken çiftlikteki hayvanların kurtarılmasına da destek sağladı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri yoğun yağışlar neticesinde sorun yaşanan bölgelere müdahale etmeyi ve ilgili birimlere destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda SASKİ ekipleri Geyve'de gerek heyelanların yaşandığı bölgede gerekse ilçe merkezi ve civarında sokak sokak çalışmalar gerçekleştirdi. 9 mahallede ve Geyve Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda 51 farklı noktada vidanjör çekimi yapıldı. 3 noktada kepçeyle, 17 noktada kanal aracıyla müdahalede bulunuldu. Bir adet motopomp ile su tahliyesi yapıldı. Tüm müdahalelerde 24 personel yer alırken 16 araç kullanıldı. Taraklı'da ise bir çiftlikte yer alan büyükbaş hayvanların önemli bir kısmı SASKİ personellerinin yardımıyla telef olmaktan kurtarıldı. Kurumdan yapılan açıklamada ekiplerin yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın 24 saat hazır beklediği, vatandaşların ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden SASKİ'ye ulaşabileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA