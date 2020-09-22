Başakşehir, Diagne'ye talip oldu!Cemaat açıklaması gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldıİşitme sorunu yaşayan kişinin kulağından canlı sinek çıkarıldıBilim Kurulu Üyesi Gündüz'den acı açıklama: Yaşlıların bıraktığı yoğun bakımları gençler dolduruyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: 3lü görüşme gerçekleşecekSerdar Ortaç ve Seçil Gür’den aşk pozu!MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesiÇukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali, Yamaç'ı kurtaracak mı?1 yaşındayken girdiği Çocuk Esirgeme Kurumu'nda memur olduSamsunspor, 1. Lig'deki ilk galibiyetini kutluyor!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Yağız Kaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Instagram adresi ne?

Yağız Kaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Instagram adresi ne?

Yağız Kaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Instagram adresi ne? Bugün Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olan Yağız Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Yağız Kaya kimdir?

Yağız Kaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Instagram adresi ne?

Yağız Kaya kimdir? Söylediği türküler ve müzikal çalışmaları ile beğeni ile takip edilen Yağız Kaya bugün Demet ve Alişan'ın konuğu oldu. Yağız Kaya'nın hayatı merak edenler ise Yağız Kaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Instagram adresi ne? sorularını araştırmaya başladı. Bizde sizler için başarılı sanatçının hayatını ve çalışmalarını araştırdık İşte Yağız Kaya'nın merak edilen yaşam hikayesi..

Yağız Kaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Instagram adresi ne?

YAĞIZ KAYA KİMDİR?

1976 yılında Sivas ilinin bir ilçesi olan Divriği'de dünyaya gelen Yağız Kaya, müzik piyasasında daha çok adı ile tanınmaktadır. 5 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Yağız, küçük yaşlardan itibaren müziğe ve türkülere ilgi duymuş, halk ozanlarından etkilenerek Türk Halk Müziğine gönül vermiştir.

1990 yılında henüz 14 yaşındayken abla ve ağabeyleri ile birlikte Sivas'tan göç ederek İstanbul'a yerleşen Yağız, ilk sahne deneyimini de İstanbul'da yaşadı. Gülhane Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerde yer alan ve böylece sahne hayatına adım atan Yağız Kaya, 2002 yılında hazırlıklarına başladığı ilk albümü olan "Ah Gönlüm"ü 2004 yılında piyasaya çıkardı. Çıkardığı bu albüm ile geniş kitleler tarafından tanınan Yağız, ikinci albümünü olan "Yan Deli Gönlüm"ü de 2006 yılında hazırladı.

Yağız Kaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Instagram adresi ne?

Şu ana kadar çıkardığı toplam sekiz albümü bulunan ünlü türkücü Yağız, müzik kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı mekanda sahne almış, çok sayıda konsere katılarak sevilen eserlerini seslendirmiştir. Yöresel türküleri seslendirdiği gibi, arabesk ve fantezi müzik türünü de başarı ile icra eden Yağız'ın 2 vokalist ve 10 müzisyenden oluşan ve kendisine eşlik eden bir saz ekibi vardır.

Bir dönem "Yağız Show" adlı televizyon programını da sunan Yağız Kaya, bu programda her hafta ünlü isimleri konuk ederek en sevilen ve popüler türküleri, şarkıları seslendirmiştir.

Albümleri:

Ah Gönlüm - 2004

Yan Deli Gönlüm - 2006

Ben Seni Çok Sevdim - 2008

O Kadar / Kan Kırmızı - 2010

Yüreğin Yansın - 2012

Ali Ayşe’yi Seviyor - 2013

Sabrıma Borçluyum - 2015

Bilsem Ki - 2016

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT