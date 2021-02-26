Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yağız Sabuncoğlu hangi takımlı?

Yağız Sabuncuoğlu birçok kanalda çalışmış bir isimdir. Neler yaptıklarına, hangi kurumlarda çalıştığına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Yağız Sabuncuoğlu, 1991 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Kariyerine NTV Spor’da stajyer olarak başladıktan sonra DAZN’da (Perform Media) 3 sene görev aldı. Daha sonra Habertürk’e geçti. Burada çalışırken eşzamanlı olarak S Sport’ta maç spikerliği yaptı. 2018 yılında Haber Global’de spor muhabiri olarak göreve başladı ve burada 2 yıl görev yaptı. 2019’da International Sports Summit’de ‘Yılın En İyi TV Muhabiri’ seçildi. 30 yaşındaki Yağız Sabuncuoğlu, 2020 yılının Şubat ayından bu yana TRT Spor’da muhabirlik görevini sürdürüyor.

YAĞIZ SABUNCOĞLU HANGİ TAKIMLI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun Fenerbahçeli olduğu söylenebilir. Öte yandan TRT Spor'da Fenerbahçe muhabiri olarak görev almaktadır.