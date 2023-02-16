Yagizcan Akyurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yagizcan Akyurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yagizcan Akyurek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yagizcan Akyurek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yagizcan Akyurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yagizcan Akyurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yagizcan Akyurek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yagizcan Akyurek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yagizcan Akyurek 19 Aralık 1998 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yağızcan Akyürek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yagizcan Akyurek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yagizcan Akyurek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yagizcan Akyurek'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yagizcan Akyurekboyu ve yaşı kaç

Yagizcan Akyurek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yagizcan Akyurek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yagizcan Akyurek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yagizcan Akyurek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2011 yılında Manisaspor Alt

1 Temmuz 2015 yılında Manisaspor

11 Ağu 2017 yılında Utaş Uşakspor

16 Ağu 2019 yılında Manisa FK

2 Eylül 2019 yılında Karacabey Bld

3 Ağu 2020 yılında Manisa FK

29 Eylül 2020 yılında Osmaniyespor FK

30 Haziran 2021 yılında Manisa FK

16 Temmuz 2021 yılında Osmaniyespor FK

30 Haziran 2022 yılında Manisa FK

24 Temmuz 2022 yılında E. Erokspor

7 Eylül 2022 yılında Manisa FK

8 Eylül 2022 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2023 yılında Manisa FK

Yagizcan Akyurek kimdir

Yagizcan Akyurek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yagizcan Akyurek şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Yagizcan Akyurek nereli

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