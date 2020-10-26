Yağlama tarifi bugün arama motorlarında en çok aratılan konuların başında geldi. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef'in bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar Kayseri yağlaması yaptı. Peki yağlama tarifi nedir? Yağlama hamuru nasıl yapılır? Masterchef Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

KAYSERİ YAĞLAMA MALZEMELERİ VE TARİFİ

2 Su Bardağı Ilık Su

½ Su Bardağı Süt

1 Tatlı Kaşığı Tuz

2 Çay Kaşığı Şeker

½ Çay Bardağı Zeytinyağı

½ Paket Yaş Maya

6 Su Bardağı Un

İç Malzemesi

250 Gr Kıyma

2 Adet Domates

3 Adet Yeşil Biber

2 Adet Kapya Biber

1 Adet Soğan

½ Çay Bardağı Sıvıyağ

½ Yemek Kaşığı Domates Salçası

½ Yemek Kaşığı Biber Salçası

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

1Çay Kaşığı Karabiber

1 Çay Kaşığı Tuz

½ Su Bardağı Su

Sos

1 Kase Yoğurt

1 Çay Kaşığı Tuz

2-3 Diş Sarımsak

KAYSERİ YAĞLAMA YAPILIŞI

Mayayı bir kase de ılık su ve biraz şeker ile kabartalım. Un, kabarmış maya, süt, su, tuz ve yağ ile yumuşak bir hamur hazırlayalım 30 dakika dinlendirelim. Bu arada iç malzemesini hazırlayalım. Bir tencereye yemeklik ince soğan doğrayalım sıvı yağ ile kavurmaya başlayalım ardından ince kıyılmış biberleri ilave edip kavurmaya devam edelim. Kavrulan biberlere kıymayı ilave edelim tekrar kavuralım. Son olarak salçaları ve domatesleri ilave edip su koyalım ve 15 – 20 dakika kadar bu iç harcını pişirelim. Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler hazırlayıp tabak büyüklüğünde açalım. Açtığımız hamurların yağsız tavada altını ve üstünü pişirelim. Üst üste koyduğumuz hamurları bir bez ile örterek yumuşamasını sağlayalım. Pişen hamurların aralarına harçtan koyarak üst üste dizelim ve sarımsaklı yoğurt ile servis edelim. Afiyet olsun!