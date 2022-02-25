Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) Maaşları

Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) maaşı ortalama olarak aylık 7050_TL'dir. En düşük Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) maaşı 5750_TL, En yüksek ise 8350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.28

Meslek Adı :

Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu

: Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sabit motor veya makinelerin ve motorlu araçların oynak parçalarını yağlamak ve ilgili çeşitli işler yapan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Yağlayıcı ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yağ kaplarına ve gres tabancalarına yağ ve gres doldurmak,

b) Yağlanacak makinenin parçalarını, yağlama kartına, kaydına veya makine üzerindeki kendi bilgi ve görgüsüne göre yağlamak,

c) Makinenin yağ deposundaki yağı belirli zamanda değiştirmek, d) Görülen kusurları tamirciye bildirmek,

e) Ufak ayarlar yapabilmek, gevşemiş kısımları sıkıştırabilmek ve makine operatörü veya tamir cinsine yardım edebilmek,

f) Yapılan işin kaydını da tutabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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