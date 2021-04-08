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  3. Yağmur altında maç hazırlığı! Galatasaray Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Yağmur altında maç hazırlığı! Galatasaray Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Galatasaray'da maç hazırlıkları yağmur altında devam etti. Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıkları için yapılan antrenman uzun bir aradan sonra basına açık olarak gerçekleşti.

Yağmur altında maç hazırlığı! Galatasaray Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman uzun bir aradan sonra basına açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sırasında Fatih Terim zaman zaman araya girerek oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

BAZI OYUNCULAR KARANTİNADA

Antrenmanda korona virüs testleri pozitif çıktığı için karantina süreçleri devam eden Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yanı sıra annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, hafif sakatlığı bulunan Martin Linnes ile tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu yer almadı. Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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