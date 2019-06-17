Yağmur duasına çıkmışlardı, yarım saat sürmedi

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Koyunlu köyünde yapılan yağmur duasının ardından yarım saat geçmeden gök gürültü sağanak yağmur yağdı.

Sivas'ın Gürün ilçesi Koyunlu köyünde tarımsal faaliyetlerin zarar görmemesi için beklenen yağmur yağmayınca köy sakinleri yağmur duasına çıktı. Çevre köylüler ve Gürün Belediye Başkanı Nabi Çiftçi'nin de katıldığı duanın ardından yarım saat geçmeden gök gürültülü sağanak yağmur yağdı. Yağmur özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanları mutlu etti.

Kaynak: İHA