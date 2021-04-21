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  3. Yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Bolu'da bir binanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kuş, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Bolu'da bir binanın çatısındaki yağmur saçağına ebabil kuşu sıkıştı. Kuş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunu fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları ebabili kurtardı. Kanadında kırıklar olduğu belirlenen kuş, bir kutuya konularak İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü. Ebabil kuşu, daha sonra tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

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