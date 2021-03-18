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  3. Yağmur Sarnıç bu kez Seren Serengil'i hedef aldı

Yağmur Sarnıç bu kez Seren Serengil'i hedef aldı

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmekle suçlanan Yağmur Sarnıç'ın bikinili Seren Serengil paylaşımı kavga çıkardı.

Yağmur Sarnıç bu kez Seren Serengil'i hedef aldı 1110

Yağmur Sarnıç'ın hedefinde şimdi de Seren Serengil var.