Oğuzhan Koç ile uzun süren birlikteliğini noktalayan Yağmur Tanrısevsin yeni bir aşka yelken açtı. Uzun süredir yalnız olan güzel oyuncu gönlünü Kasımpaşaspor'da oynayan futbolcu Tarkan Serbest'a kaptırdı.

İkilinin bir süredir görüştükleri iddia edilirken sosyal medyada birbirlerinin fotoğraflarını beğenmeleri de dikkatlerden kaçmadı. Son olarak Yağmur Tanrısevsin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ınstagram hesabından paylaşan Serbest'in bu paylaşımı aşk iddialarını da güçlendirdi.

Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde genç iş adamı Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde görüntülenmişti ve aralarında aşk yaşadıklarına dair iddialar çıkmıştı.

TARKAN SERBEST KİMDİR?

Tarkan Serbest, 2 Mayıs 1994 yılında Avusturya'nın Wien şehrinde dünyaya geldi. 1.84 cm boyundaki Tarkan Serbest, önlibero pozisyonunda görev yapıyor. Futbol hayatına Donau Jugend takımında başlayan Tarkan Serbest, Austria Wien 2. takımında forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Genç oyuncunun Austria Wien ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.