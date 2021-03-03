Yağmur yağacak mı? Havalar ısınacak mı? Meteoroloji'den 3 Mart Çarşamba hava durumu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Mart Çarşamba günlük hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacak. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Osmaniye, Konya, Karaman, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri günü yağışlı geçirecek.
Bir çok il Marta kar ile giriş yaptı. Havaların ısınmak bilmediği şu günlerde Meteoroloji'den güzel haberler gelmeye başladı. Kar, Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri hariç, diğer bölgeleri terk ediyor.
İşte il il 3 Mart Çarşamba hava durumu...
MARMARA
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
DOĞU ANADOLU
ELAZIĞ 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS -11°C, 3°C
Parçalı bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı