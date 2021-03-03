Yağmur yağacak mı? Havalar ısınacak mı? Meteoroloji'den 3 Mart Çarşamba hava durumu!

Bir çok il Marta kar ile giriş yaptı. Havaların ısınmak bilmediği şu günlerde Meteoroloji'den güzel haberler gelmeye başladı. Kar, Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri hariç, diğer bölgeleri terk ediyor.

İşte il il 3 Mart Çarşamba hava durumu...

MARMARA

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -12°C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS -11°C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı