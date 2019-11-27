Yağmurda evine kayıkla gitti, arkadaşlarının şaka konusu oldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinin Palamutbükü mevkisindeki etkili olan yağmurda, Ali Soner Coşkun'un (62) bahçesi sular altında kalan evine kayıkla giderken çekilen görüntüleri yoğun ilgi gördü. Coşkun, yurt dışında yaşayan arkadaşlarının görüntüleri televizyonda izleyip, kendisini aradığını; "Denize sıfır villa sahibi mi oldun?" diye espri yaptıklarını söyledi.

muhabiri tarafından görüntülendi. Görüntüler, medyada geniş yer buldu, sosyal medyada da oldukça rağbet gördü. Sadece Türkiye'den değil, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerdeki arkadaşlarının da kendisini aradığını söyleyen Coşkun, "Beni arayan arkadaşlarım, "Gözün aydın evinin önüne deniz gelmiş', "Oltayla balık yakalarsın', "Kaptanlık belgen var mı?', "Denize sıfır villa sahibi mi oldun?" diye espri yaptı. Bu esprilere gülüp geçtim de daha büyük bir felaket olmasın. Ekipler gece boyunca bahçedeki suları çekti. Kayığa ihtiyaç kalmadı" diye konuştu.

Yağmur sularının evin deposuna zarar verdiğini ifade eden Coşkun, "Yeni aldığım zirai ilaçlar suda eridi. Bahçeye ektiğim ıspanak ve marullar çamur altında kaldı. Dinamo ve çamaşır makinesi zarar gördü" dedi.

Datça'nın Palamutbükü mevkisinde 20 yıldır oturan Ali İhsan Özlü (69) ise, yağmurla Palamutbükü'nde hayatın felç olduğunu belirterek, "Burada asıl sorun, imar ve alt yapının olmaması. Biriken sular, denize ulaşmıyor. Henüz tam anlamıyla kış gelmedi ama yarından endişeliyiz. Bir arkadaşımızın kayıkla evine gittiğini gördük. Oradaki sular ekipler tarafından çekildi. Ancak diğer yerler hep aynı. Burada değil kayık, gondol ve hatta sürat teknesi bile yüzdürebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA