Yağmursuyu timleri şiddetli yağış ile birlikte teyakkuza geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü yağmursuyu timleri şiddetli yağışla birlikte çalışmalara başladı. MESKİ ekipleri, kuvvetli yağış sonrasında meydana gelen sorunlara hızlıca müdahale ederek, vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

Yağış durumuna göre kritik noktalarda hazır bekleyen yağmursuyu timleri, kriz anlarında sorun yaşanan noktalarda hızlıca çalışmalara başlıyor. Kısa süre içinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle, Selçuklar Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nda yaşanan su baskını sorununa hızlıca müdahale eden MESKİ ekipleri, bulvarı sorunsuz olarak trafiğe açtı. Olası bir kriz yaşanmaması için baskınlara müdahale eden MESKİ ekiplerinin gün boyu titizlikle çalışması neticesinde sorunlar kısa sürede çözüme kavuştu.

"Şehir genelinde hiçbir sıkıntı yaşamadık"

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren MESKİ Genel Müdürlüğü Merkez Kanal Şube Müdürü Birtan Daş, "Yıl boyu rutin olarak yapmış olduğumuz yağmursuyu ve yağmursuyu hatları temizlikleri neticesinde ani gelişen yağışlar esnasında şehir genelinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ayrıca vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için bütün yağmursuyu timlerimiz ile şehrin belirli noktalarında çalışmalarımıza devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)