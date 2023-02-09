Yago Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yago Cesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yago Cesar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yago Cesar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yago Cesar 26 Mayıs 1997 tarihinde Taboão da Serra şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yago César da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yago Cesar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Master Talents yapmaktadır. Yago Cesar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yago Cesar'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Yago Cesar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yago Cesar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yago Cesar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yago Cesar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2017 yılında Juventude

30 Kasım 2017 yılında Atlético-PR B

2 Nisan 2018 yılında Atlético-PR

31 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2019 yılında Athletico-PR

29 Temmuz 2019 yılında Paços Ferreira

31 Aralık 2019 yılında Athletico-PR

27 Ocak 2020 yılında Ituano

30 Nisan 2020 yılında Athletico-PR

18 Haziran 2020 yılında Cuiabá-MT

31 Ocak 2021 yılında Athletico-PR

14 Haziran 2021 yılında CSA

18 Ekim 2021 yılında Athletico-PR

19 Ocak 2022 yılında Guarani

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR

11 Ocak 2023 yılında Ituano

30 Kasım 2023 yılında Athletico-PR

Yago Cesar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yago Cesar şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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