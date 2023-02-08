Yago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yago kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yago ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yago

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yago 7 Temmuz 1995 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yago Henrique Severino dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yago Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Yago, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yago'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Yagoboyu ve yaşı kaç

Yago Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2018 yılında Al-Qadsiah FC

25 Mart 2019 yılında Atlético-MG

24 Nisan 2019 yılında Sport Recife

31 Aralık 2019 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2020 yılında CSA

31 Ocak 2021 yılında Atlético-MG

22 Şubat 2021 yılında Juventude

25 Ağu 2021 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2021 yılında Juventude

19 Ocak 2022 yılında CRB

1 Ocak 2023 yılında Guarani

Yago kimdir

Yago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yago şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Yago nereli

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