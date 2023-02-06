Yago Pikachu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yago Pikachu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yago Pikachu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yago Pikachu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yago Pikachu 5 Haziran 1992 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Glaybson Yago Souza Lisboa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yago Pikachu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOUnited Management GmbH yapmaktadır. Yago Pikachu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yago Pikachu'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yago Pikachu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YagoPikachu02

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http://www.instagram.com/yagopikachu02/

Yago Pikachu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yago Pikachu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yago Pikachu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yago Pikachu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Vasco da Gama

19 Mart 2021 yılında Fortaleza

17 Temmuz 2022 yılında Shimizu S-Pulse

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza

31 Aralık 2023 yılında Shimizu S-Pulse

Yago Pikachu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yago Pikachu şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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