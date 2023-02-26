Yahaya Adraman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahaya Adraman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahaya Adraman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahaya Adraman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahaya Adraman 11 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahaya Adraman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yahaya Adraman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Yahaya Adraman'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yahaya Adraman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahaya Adraman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yahaya Adraman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahaya Adraman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

1 Mart 2021 yılında Liberty Prof.

1 Ekim 2021 yılında Gold Stars FC

Yahaya Adraman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahaya Adraman şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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