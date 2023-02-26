Yahaya Baba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahaya Baba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahaya Baba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahaya Baba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahaya Baba 18 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahaya Baba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 15 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Yahaya Baba'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yahaya Baba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahaya Baba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yahaya Baba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahaya Baba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında ES Bafing

15 Ekim 2021 yılında King Faisal

Yahaya Baba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahaya Baba şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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