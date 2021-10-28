Yahey ne demek, TDK'ya göre Yahey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yahey ne demek? Yahey TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yahey kelimesi. Peki yahey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yahey nedir, yahey kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YAHEY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yahey kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yahey kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sevinç ve coşma anlatan bir söz

