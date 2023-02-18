Yahia Attiyat Allah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia Attiyat Allah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahia Attiyat Allah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahia Attiyat Allah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahia Attiyat Allah 2 Mart 1995 tarihinde Safi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da يحيى عطية الله الإدريسي | Yahia Attiat-Allah El Idrissi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahia Attiyat Allah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F12 yapmaktadır. Yahia Attiyat Allah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yahia Attiyat Allah'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yahia Attiyat Allah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/attia_tallah14

Yahia Attiyat Allah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahia Attiyat Allah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yahia Attiyat Allah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahia Attiyat Allah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında OC Safi

8 Temmuz 2019 yılında Volos NPS

1 Ocak 2020 yılında Wydad AC

Yahia Attiyat Allah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahia Attiyat Allah şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Yahia Attiyat Allah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 25 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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