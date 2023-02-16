Yahia Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yahia Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yahia Fofana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yahia Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahia Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahia Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahia Fofana 21 Ağu 2000 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahia Fofana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIS SPORT SERVICE yapmaktadır. Yahia Fofana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yahia Fofana'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yahia Fofana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yahia.fofana_/

Yahia Fofanaboyu ve yaşı kaç

Yahia Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahia Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yahia Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahia Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2019 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Yahia Fofana kimdir

Yahia Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahia Fofana şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Espérance Paris 19ème (2008-2013), Red Star Football Club (2013-2015), Le Havre AC (2015-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yahia Fofana nereli

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