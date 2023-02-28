Yahir Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahir Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahir Salazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahir Salazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahir Salazar 19 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Yahir Aaron Salazar Mondaca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahir Salazar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Yahir Salazar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yahir Salazar'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yahir Salazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahir Salazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yahir Salazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahir Salazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında U. de Chile

31 Ocak 2023 yılında Huachipato

31 Aralık 2023 yılında U. de Chile

Yahir Salazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahir Salazar şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Yahir Salazar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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