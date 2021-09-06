Yahudi fanatikleri Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre; 237 Yahudi fanatiğinin Mescid-i Aksa'nın Güneybatısında yer alan El-Meğaribe Kapısı’ndan baskın düzenleyerek girdikleri söylendi. Baskın düzenleyen Yahudi grubun, İsrail polisinin korumasında avluda tur attıktan sonra Mescid-i Aksa’yı terk ettikleri belirtildi. Açıklamada yer alan diğer bir detay, sabah ve öğleden sonra Yahudiler tarafından Harem-i Şerif’e giriş yapıldığıdır.



İbrani takviminde bugün başlayıp Çarşamba akşamı akşamı son bulacak Roş Aşana (İbrani yılbaşı) sebebiyle Yahudi fanatiklerinin "Tapınak Tepesi" olarak adlandırdıkları Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrılarında bulundukları belirtildi. Gerçekleşen bu ve benzeri baskınlar, bölgede gerilimin artmasına sebebiyet veriyor.





Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin alanına giriliyor



İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin bünyesinde yer alıyor.

Fakat Yahudiler, 2003 yılından bu güne resmi izni olmadan İsrail’in tek yanlı kararıyla polis korumasında kutsal mabede giriş yapıyor.

Bu girişleri "baskın" olarak değerlendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların alanlarına girildiğini ve hakimiyetlerinin sekteye uğradıklarını belirtiyor.