Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kayınbiraderi Yahya Birinci'nin hayatı merak edilmeye başladı. Gözaltına alınmasıyla gündem olan Yahya Birinci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yahya Birinci neden gözaltına alındı? Merak edilenleri sizler için araştırdık...

YAHYA BİRİNCİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bir anda hakkında araştırma yapılmaya başlanan Yahya Birinci 1962 yılında Rize'nin Güneysu ilçesinde doğmuştur. 62 yaşında olan Birinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan akrabalığı ile biliniyor. Ailesi ile Almanya'ya göç eden ve uzun yıllar orada kalan Birinci müzik ile uğraşmaktadır. 1995 yılında İsmail Türüt ile tanışan Birinci, ünlü sanatçıya çaldığı kemençe ile eşlik ederek müzik piyasasına girdi. Birinci, 2006'da ilk solo albümü İki Buçuk'u çıkardı. Yahya Birinci; Erkan Ocaklı, İsmail Türüt, Sibel Can gibi isimlerle çalışma fırsatı bulmuştur.

YAHYA BİRİNCİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yahya Birinci'nin, sosyal medyada yayınladığı videonun ardından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, emniyete gözaltı talimatı verdi. Üsküdar’daki evinde gözaltına alınan Birinci’nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Birinci yayınladığı videoda adliyeleri eleştirirken, siyasetçilere hakarette bulundu.

Sosyal medya canlı yayınında da konuşan Birinci adalet ve siyaset konularında eleştirilerde bulunmuş ve hakaret içerikli söylemler kullanmıştı., “Bu ülkede siyasette namus kalmamış. Gelip beni alsınlar. Hadi gelsin alsınlar konuşalım. Artık boğazımıza geldi. Bana neden dokunmuyorlar? Patlayacak işleri diye… Allahınız, kitabınız yok mu sizin? Bizi idam edecek haliniz yok” ifadesini kullanmıştı.

Birinci, Adalet Bakanlığı’nı da suçladığı paylaşımında “Her gelen vekilin kafasında bir kemençe kıracağım” söylemlerinde bulundu.