ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda büyük yararlılıklar gösteren ve yaralanmasının ardından tedavisi sırasında şehit olan Ezineli Yahya Çavuş'un doğduğu ev müzeye dönüştürülecek.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Yahyaçavuş köyüne gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Orhan Tavlı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Yahya Çavuş'un çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği evi gezdikten sonra köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Turan, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Balkan Savaşları kahramanlarından, ardından bu harpteki tecrübesiyle Çanakkale Savaşları'nda adeta kahramanlık destanı yazan Yahya Çavuş'un, Eceabat bölgesinde şehit düştüğünü hatırlattı.

Vali Tavlı, İl Özel İdaresi yetkilileri ve köy muhtarı ile görüşerek, şu an kullanımda olan söz konusu evin müzeye dönüştürülmesi sürecini başlattıklarını aktaran Turan, şöyle konuştu:

"İl Genel Meclisimiz kararı aldı ve kamulaştırma süreci başladı. İlgililerimiz Yahya Çavuş'un torunlarıyla görüşmeler yaptı. Onların bu konudaki değerlendirmeleri alındı. İnşallah bu saatten sonra adım adım süreci takip edeceğiz. Özellikle güzel bir projeyle köyümüze katkı sağlamak, Yahya Çavuş'un hatırasını canlandırmak için adımlar atacağız. Buranın bir ev, bir müze halinde değerlendirilmesini istiyoruz. Bu işleri yaparken devlet-millet kaynaşmasını önemsiyoruz. Bizler altyapıyı hazırlayacağız, bölgenin kendi insanları, ekonomik imkanı iyi olan insanları bir araya gelecekler ve restorasyonu onlar yapacaklar. Sonuç olarak kısa bir süreç içinde hem köyümüzün adının Türkiye'ye duyurulması hem de bu evin Yahya Çavuş'a ait bir mekan haline gelmesi için adım atacağız."

Turan, daha önce benzer çalışmaları başka yerlerde yaptıklarını dile getirdi.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğup büyüdüğü evin müze olmasını sağladıklarını anlatan Turan, "Şu an binlerce Akif seveni, Bayramiç'e o müzeye gidiyor. Benzer bir hatıranın da burada olmasını ümit ediyoruz." dedi.

- Ezineli Yahya Çavuş

Yahya Çavuş, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, daha sonra kendi isminin verildiği Koçali köyünde 1887 yılında dünyaya geldi.

Balkan Savaşları'nda Osmanlı Ordusunda görev alan Yahya Çavuş, Birinci Dünya Savaşı sırasında seferberlik ilan edildiğinde tekrar cepheye gitti. Çanakkale Cephesi'nde 9. Tümen'e bağlı 26. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük, 1. Takım Komutanı olan Yahya Çavuş, işgal güçlerinin çıkarma yapması ihtimaline karşı bağlı olduğu alayın Seddülbahir'i savunmakla görevlendirilmesi üzerine bu bölgeye geçti.

İşgal güçlerinin 25 Nisan 1915 sabahı 5 ayrı noktaya çıkarma yapmaya başlamasının ardından bunlardan biri olan Ertuğrul koyunda göğüs göğüse yaşanan muharebede, 10. Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır bir yara alması ve savaş dışı kalması ile bölüğün en kıdemli erbaşı olan Yahya Çavuş komutayı eline aldı. Tecrübesini ortaya koyan Yahya Çavuş, bölüğüne gösterdiği hedefin ateş altına alınmasını emretti. Yahya Çavuş komutasındaki Türk askeri, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirdi ve çıkarmanın başarısız olmasını sağladı.

Ertuğrul Koyu Harekatı'nın ikinci günü Yahya Çavuş bacağından yara almasına rağmen hayatta kalarak geri çekilmeyi başardı ve Kirte köyü yakınındaki 26. Alay Karargahı'na ulaştı. Tedavisinin ardından yeniden muharebe alanın dönen Yahya Çavuş, 4 Haziran 1915'te yapılan 3. Kirte Muharebeleri'nde süngü taarruzu esnasında ağır bir yara alıp hastaneye kaldırılmasının ertesi günü şehit oldu.

Ertuğrul Koyu'ndaki harekatta şehit olan askerler anısına bu bölgeye sonraki yıllarda bir şehitlik yapılarak Yahya Çavuş'un adı verildi.

Kaynak: AA