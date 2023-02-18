Yahya Jabrane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Jabrane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yahya Jabrane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yahya Jabrane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yahya Jabrane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Jabrane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahya Jabrane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahya Jabrane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahya Jabrane 18 Haziran 1991 tarihinde Settat şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da يحيى جبران şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahya Jabrane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yahya Jabrane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 14 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Yahya Jabrane'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yahya Jabrane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yahyajabrane5/

Yahya Jabraneboyu ve yaşı kaç

Yahya Jabrane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahya Jabrane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.90 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yahya Jabrane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahya Jabrane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Mouloudia

25 Ağu 2016 yılında Hassania

1 Temmuz 2018 yılında Dibba Fujairah

14 Ocak 2019 yılında Wydad AC

Yahya Jabrane kimdir

Yahya Jabrane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahya Jabrane şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Yahya Jabrane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 26 numaralı formasıyla 21 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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Yahya Jabrane nereli

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