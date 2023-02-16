Yahya Kemal Berber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Kemal Berber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahya Kemal Berber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahya Kemal Berber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahya Kemal Berber 16 Ağu 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahya Kemal Berber Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yahya Kemal Berber, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yahya Kemal Berber'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yahya Kemal Berber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yahyakemalberber/

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Yahya Kemal Berber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahya Kemal Berber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Yahya Kemal Berber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahya Kemal Berber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2016 yılında Eyüpspor Alt

16 Şubat 2018 yılında Fenerbahçe U19

31 Ocak 2019 yılında BAK FK

3 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

26 Mart 2021 yılında Bayburt 1918 FK

1 Temmuz 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

12 Ocak 2023 yılında Eynesil Bld

30 Haziran 2023 yılında Ayvalıkgücü Bld

Yahya Kemal Berber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahya Kemal Berber şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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