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Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu Yarı Finalde

7-9 Mart Tarihleri arası Mersin'de oynanan Okul Sporları Yıldız Erkekler Grup Müsabakalarında Kayseri Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu damga vurdu.

Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu Yarı Finalde

7-9 Mart Tarihleri arası Mersin'de oynanan Okul Sporları Yıldız Erkekler Grup Müsabakalarında Kayseri Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu damga vurdu.

Mersin'de oynadığı müsabakalarda Hatay'ı 3-0 ve Antalya'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu adını yarı finale yazdırdı. Yarı finale yükselme başarısı gösteren Kayseri Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulunda hedef şampiyonluk.

Zehra Hamurcu yönetimindeki Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu 4-7 Nisan 2019 Tarihinde yapılacak olan yarı final maçlarına çıkacak.

Kaynak: İHA

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