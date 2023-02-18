Yahya Nadrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Nadrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahya Nadrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahya Nadrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahya Nadrani 14 Ocak 1997 tarihinde Saint-Etienne şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahya Nadrani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Yahya Nadrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yahya Nadrani'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yahya Nadrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahya Nadrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yahya Nadrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahya Nadrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2019 yılında RFC Seraing

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2022 yılında Aalborg BK

19 Ocak 2023 yılında Wydad AC

Yahya Nadrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahya Nadrani şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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