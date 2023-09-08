Yahyalı Belediyesi yeni araçlarını tanıttı

Yahyalı Belediyesi, 5.9 milyon TL bedelle bünyesine kattığı yeni araçlarını ilçe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği törenle tanıttı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yahyalı Belediyesi yeni araçlarını tanıttı

Yahyalı Belediyesi, 5.9 milyon TL bedelle bünyesine kattığı yeni araçlarını ilçe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği törenle tanıttı.

Düzenlenen törene Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, ilçe protokol üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Tecrübemizi, samimiyetimizi gayretimizle yoğurarak sevdamız ilçemize gece gündüz demeden hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Şuan da hizmete sunduğumuz araçların toplam maliyeti 5 milyon 880 bin 000 TL" dir. Öncelikle ilçemize ve hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. 41 mahallemizde 35.674 nüfusa sahip bir turizm ilçesiyiz. Bu ilçemize güzel hizmetler yakışır. Allaha hamdolsun belediye hizmetlerinin yanında birçok güzel işlere imzalar attık. Biz ilçemizin sağlık hizmetlerinde varız. Biz ilçemizin eğitim hizmetlerinde varız. Biz ilçemizin spor hizmetlerinde varız. Biz ilçemizin MYO hizmetlerinde varız. Biz ilçemizin tarım hizmetlerinde varız. Din hizmetlerinde camii ve Kur'an Kurslarına yardım etmede varız. Fakir fukaranın ve engellilerimizin yanında varız olmaya da devam edeceğiz. "Bu, bizim işimiz değil", dediğimiz hiçbir sözümüz olmadı. İyilik her zaman ve her yerde devam etti, devam edecek. Tevazu samimiyet ve gayretle gönül belediyeciliği yapacağız dedik ve yapıyoruz. Bir ucundan diğer ucuna 105 km mesafesi olan bir ilçeyiz. Toplam 69 araç filomuzla bu ilçeye hizmet vermekteyiz. Nüfusu 70.000 kişi olan ilçeye yetecek ve hizmet verecek araç filosuna sahibiz. Tüm işlerde başarının sırrı; yaptığınız işi sevmek, yaptığınız işi aşkla yapmak. Basiret gözü köre yüzümüzü, basiret kulağı sağıra sözümüzü güzel göstermeye çalışmanın nafile olduğu bilinciyle Allah kadir bilene denk getirsin diye dua ederek ekibimizle beraber gece-gündüz demen yaz-kış demeden ibadet aşkıyla çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız bu araç ve iş makinaları ile inşallah yollar yaptık yollar yapacağız. Altyapılar yaptık, güzel işler yapacağız ama hepsinden önemlisi gönüller yaptık gönüller yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni araçların kurdelesi kesildi.

Yahyalı Belediyesi yeni araçlarını tanıttı

Yahyalı Belediyesi yeni araçlarını tanıttı

Yahyalı Belediyesi yeni araçlarını tanıttı

Yahyalı Belediyesi yeni araçlarını tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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