Yaimar Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaimar Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaimar Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaimar Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaimar Medina 5 Kasım 2004 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Yaimar Abel Medina Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaimar Medina Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASTON SPORT yapmaktadır. Yaimar Medina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaimar Medina'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaimar Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaimar Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaimar Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaimar Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Independiente B

1 Ocak 2022 yılında Independ. U20

1 Mart 2022 yılında Ind. Jrs.

30 Haziran 2022 yılında Independ. U20

1 Temmuz 2022 yılında Independiente

Yaimar Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaimar Medina şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Yaimar Medina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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