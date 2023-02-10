Yair Arismendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yair Arismendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yair Arismendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yair Arismendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yair Arismendi 5 Nisan 1998 tarihinde San Nicolas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yair Ezequiel Arismendi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yair Arismendi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yair Arismendi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yair Arismendi'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yair Arismendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yair Arismendi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yair Arismendi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yair Arismendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Douglas Haig

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes RC

18 Şubat 2021 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2023 yılında Sarmiento Junin

Yair Arismendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yair Arismendi şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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