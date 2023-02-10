Yair Arismendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yair Arismendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yair Arismendi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yair Arismendi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yair Arismendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yair Arismendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yair Arismendi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yair Arismendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yair Arismendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yair Arismendi 5 Nisan 1998 tarihinde San Nicolas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yair Ezequiel Arismendi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yair Arismendi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yair Arismendi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yair Arismendi'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yair Arismendiboyu ve yaşı kaç

Yair Arismendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yair Arismendi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Yair Arismendi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yair Arismendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Douglas Haig

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes RC

18 Şubat 2021 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2023 yılında Sarmiento Junin

Yair Arismendi kimdir

Yair Arismendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yair Arismendi şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Somisa

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yair Arismendi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Depremi fırsat bilip fahiş fiyat artışı yaptılar! Ticaret Bakanlığı'ndan 353 firmaya 85 milyon liraya yaklaşan para cezası
Depremi fırsat bilip fahiş fiyat artışı yaptılar! Ticaret Bakanlığı'ndan 353 firmaya 85 milyon liraya yaklaşan para cezası
Daniel Villalva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Villalva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Villalva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Villalva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Palacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Palacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Palacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Palacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"