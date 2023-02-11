Yair Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yair Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yair Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yair Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yair Marin 31 Ocak 1990 tarihinde Viale (ERI) şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yair Emanuel Marín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yair Marin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yair Marin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yair Marin'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yair Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yair Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yair Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yair Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında El Porvenir

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında GyE Mendoza

1 Ağu 2018 yılında CA Temperley

9 Ocak 2019 yılında Ind. Rivadavia

1 Şubat 2021 yılında Chaco For Ever

Yair Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yair Marin şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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