Süper Lig'de ara transfer döneminin son günlerde ivme yükselten ve yeni isimleri tek tek kadrosuna katan Galatasaray, yaz transferleri içinde çalışmalarına başladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasını göre, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın ilk bitireceği isimlerden birisi Yairo Moreno olacak. Schira'nın haberi üzerine taraftarlar, Yairo Moreno ismini merak etmeye başladı. Peki, Yairo Moreno kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

YAİRO MORENO KİMDİR? KAÇ MEVKİSİ NE VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Meksika Ligi'nde forma giyen Yairo Moreno, 4 Nisan 1995 doğumlu 25 yaşında. Sol bek mevkisinde görev alan Kolombiyalı futbolcu, şu an Meksika takımlarından Leon'da forma giyiyor.

Güncel piyasa değerinin 8.50 milyon euro olduğu bilinen Moreno'nun, takımıyla sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. 25 yaşındaki futbolcu daha önce Avrupa takımlarında forma giymedi.

İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray, Yairo Moreno ile görüşüyor!