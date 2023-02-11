Yaison Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaison Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaison Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaison Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaison Murillo 15 Kasım 1989 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yaison Mena Murillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaison Murillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Mission yapmaktadır. Yaison Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 19 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Yaison Murillo'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaison Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yaison Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaison Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaison Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Estudiantes SL

19 Ağu 2017 yılında CD Riestra

Yaison Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaison Murillo şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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