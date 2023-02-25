Yajun Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yajun Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yajun Chen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yajun Chen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yajun Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yajun Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yajun Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yajun Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yajun Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yajun Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yajun Chen 9 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈雅俊 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yajun Chen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yajun Chen'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yajun Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yajun Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Yajun Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yajun Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında GZ City Res.

1 Ocak 2018 yılında GZ R&F

1 Ocak 2019 yılında GZ City Res.

15 Ekim 2020 yılında SZ Bogang

31 Aralık 2020 yılında GZ City Res.

30 Nisan 2022 yılında GZ City

Yajun Chen kimdir

Yajun Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yajun Chen şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Yajun Chen nereli

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