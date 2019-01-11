Yenimahalle Belediyesi tarafından Yakacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yakacık Kültür Merkezi açıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın açılış kurdelesini kestiği tesis, mahallenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak.

Yenimahalle sınırları içinde kültür sanat etkinliklerine her vatandaşın ulaşmasını kolaylaştırmak için hayata geçirilen Serhat, Ata, Yakacık, Turgut Özal ve Kaletepe mahallelerinde yapılan kültür merkezlerinden Yakacık Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kültür merkezinin açılışını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ve mahalle sakinleriyle birlikte yaptı. Açılışta konuşan Yakacık Mahallesi Muhtarı Yusuf Laçinok, "Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın göreve geldiği günden bu yana Yakacık için yaptığı çalışmalar ortadadır. Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

56 yıldır Yenimahalle'de yaşadığını ifade eden Başkan Yaşar ise, "Yakacık Yenimahalle'nin eski köyü, ben 1963 yılında Yenimahalle'ye geldim. 1965'de ticarete başladım. Bu köyde yaşayan atalarınızla, ecdadınızla ailem ticaret yaptı, komşuluk yaptı. Çok şükür ne ticari hayatımda, ne komşuluk hayatımda ne de siyasi ve belediyecilik hayatımda başımı önüme eğecek hiçbir şey yapmadım. Sizin karşınıza da verdiğim sözleri yerine getirmenin huzuru içinde başım dik çıkıyorum. İnançlı bir insan olarak Allah'tan tek duam sözümün arkasında durmamı sağlamasıdır. İnsanlar yaşamı boyunca sözlerinin arkasında dururlarsa her şey düzgün olur. Ama insanlar söylediklerini unuturlarsa düzen olmaz" diye konuştu.

"2009 yılında verdiğim sözleri tuttum"

"Yenimahalle Belediye Başkanı olarak 2009 yılında Yakacık'a geldiğimde Yakacık ile Yenimahalle'nin başka bir mahallesinin hiçbir farkı olmayacağını söyledim" diyen Yaşar, "Her mahalle eşit düzeye gelecek dedim ve yaptım. Benim gözümde insanlar arasında ayrım yok. Ben siyaset yapmak için belediye başkanı olmak istemiyorum. Ben size hizmet için belediye başkanı olmak istiyorum. Ben sizi ayrıştırmak için belediye başkanı olmak istemiyorum. Sizi kucaklamak için, sizin çocuklarınıza sahip çıkmak, daha iyi bir gelecek sunmak için belediye başkanı olmak istiyorum. Ben yaptığım çalışmaların tamamında belediyenin kaynaklarını kullandım. Sizin kaynaklarınızı size kullandım, sizin kaynaklarınızı özenle kullandım. Belediyenin bütçesi dışında hiçbir kaynak kullanmadım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en güçlü belediyesi Yenimahalle"

Yenimahalle'nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Yaşar, "Herkesle oturup tartışırım makine parkı bakımından alt yapı, üst yapı bakımından Yenimahalle bugün Türkiye'nin en güçlü belediyesi olarak ön plana çıkmaktadır. Yenimahalle bugün kimseye ihtiyaç duymadan her noktaya hizmet götüren bir yapıdır. Her ihtiyacımızı kendi öz kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Mütevazı olmaya gerek yok, göreve geldiğimizde sadece belediye binamız vardır. Bugün geldiğimiz nokta ortadadır" dedi.

Yeni dönemde seçilmesi halinde Yakacık'a dev projelerin yapılacağı müjdesini de veren Yaşar, "Bir dönem daha seçilirsem Yakacık mesire alanının karşısına 36 bin metrekarelik bir park yapacağız. İçerisinde tenis, futbol sahası, havuzlar olacak, ayrıca Park Bahçeler Müdürlüğümüz karşısına Yaşlı Yaşam Merkezi ve Alzheimer Merkezi yapacağız. Pazar yerinizin üzerini de yeni dönemde kapatacağız" diye konuştu.

İçerisinde çok amaçlı konferans salonu, hazırlık odaları, taziye evi ve mutfağı, mescit, İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi, YENİMEK Kurs Merkezi, kütüphane ve fitness salonu gibi birçok unsuru barındıran merkez, Yakacık'ın büyük oranda ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kaynak: İHA