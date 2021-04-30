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  3. Yakalanacaklarını anlayınca panik oldular! Araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçmaya çalıştılar

Yakalanacaklarını anlayınca panik oldular! Araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçmaya çalıştılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ihbar üzerine jandarma ekiplerince "dur" ihtarı yapılan otomobildeki 2 şüpheli, kaçtıkları esnada araçtan attıkları uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakalandılar.

Yakalanacaklarını anlayınca panik oldular! Araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçmaya çalıştılar

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu madde sattığı şüphesi ile 2 kişiyi Karasu Merkez'de takibe aldı. Ekipler, şüphelendikleri otomobile "dur" ihtarı yaptı. Şüpheli araç ihtara uymayıp kaçmaya başlayınca jandarma ekipleri harekete geçti. 2 şüpheli, araçla kaçtıkları sırada uyuşturucu maddeleri dışarıya attı ancak durum fark edildi. E.B. ve Y.A. isimli 2 şüpheli, araçlarından attıkları yaklaşık 50 gram metanfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ile yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yakalanacaklarını anlayınca panik oldular! Araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçmaya çalıştılar

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